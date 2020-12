Eigenlijk zouden kerstbeertjes deze dagen de Haagse MegaStores moeten opsieren, als onderdeel van een kinderspeurtocht door het hele centrum heen. Nu de winkels dicht blijven, hebben de beertjes een andere bestemming gekregen.

Door de coronarestricties blijven de winkeldeuren gesloten en dus besloten de ondernemers uit Laak de beertjes te doneren aan de zieke kinderen die deze kerstperiode in het Juliana Kinderziekenhuis doorbrengen.



De vijfjarige Anis is er in elk geval erg blij mee en heeft zijn nieuwe beertje Didolf genoemd. Didolf houdt nu - samen met oude knuffelbeer Didi - Anis gezelschap in het ziekenhuisbed.