De eerste vaccinaties in de regio Haaglanden zullen worden gegeven op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Vanaf 18 januari worden hier de eerste prikken gegeven aan mensen die in de zorg werken, maakt de GGD woensdag bekend.

De GGD begint binnenkort met het opzetten van de infrastructuur. Op het asfalt worden tenten gezet waarin zal worden gevaccineerd. Voor het inplannen van de afspraken zal vanaf begin januari een landelijk callcenter zijn ingericht.

Een gedeelte van het parkeerterrein P2 bij het Cars Jeans Stadion van voetbalclub ADO Den Haag zal als vaccinatielocatie voor de regio GGD gebruikt worden.

Eerder werd het parkeerterrein gebruikt voor noodopvang van daklozen tijdens de coronacrisis.