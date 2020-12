Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag op de De Genestetlaan in Den Haag in vlammen opgegaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al volledig in brand. De spuitgasten kregen de brand moeilijk onder controle omdat er brandstof uit het voertuig lekte.

Met flinke liters schuim lukt het uiteindelijk om de brand uit te krijgen.

Een berger heeft later het voertuig weggesleept.