Twee jonge mannen zijn maandag na een achtervolging aangehouden voor een poging tot inbraak aan de Haagse Vuursteen. Ze werden rond 21.00 uur betrapt door een omwonende, die snel de politie belde. Tijdens de achtervolging raakte een agent gewond.

De jongens sloegen op de vlucht, maar werden niet veel later in de omgeving aangehouden.

Calamiteitensite Regio15 meldt dat hij vermoedelijk viel. De politieman is door een ambulancemedewerker onderzocht en daarna naar het ziekenhuis gebracht.



De aangehouden verdachten zijn twee mannen van negentien en twintig jaar, uit Den Haag en Hazerswoude-Dorp. Een agent trof een inbrekerswerktuig aan in de omgeving van het wooncomplex waar zij in wilden breken.