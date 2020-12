De organisatie van de Invictus Games The Hague 2020 kreeg deze week van Australië, Jordanië en Nieuw-Zeeland te horen dat hun teams in het voorjaar van 2021 niet naar Den Haag mogen afreizen om deel te nemen aan het sportevent.

De regeringen van de landen hebben reisbeperkingen opgelegd door het coronavirus. Desondanks houdt de organisatie zich vast aan de basis van twintig deelnemende landen en is vastberaden om een succesvol evenement te organiseren.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor gewond geraakte militairen en veteranen. Het evenement zou afgelopen voorjaar in Den Haag gehouden worden. De uitgebroken coronapandemie zette een streep door het sportfeest in het Zuiderpark.

Ondanks dat het onduidelijk is of corona dan nog een grote speler is door de geplande vaccinaties, heeft de organisatie hun event al in een nieuw jasje gegoten. Zo is de sluitingsceremonie aangepast. "In deze nieuwe versie is het intiemer en compacter voor de deelnemers, hun vrienden en familie", aldus de organisatie.

Invictus Games The Hague staan nu gepland van 29 mei tot 5 juni 2021.