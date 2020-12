De Partij voor de Dieren wil vogelhuizen of insectenhotels in de verkeersborden in stadsparken stoppen. Deze 'fluitende' verkeersborden moeten de natuur gaan verrijken.

Raadslid Robin Smit van de Partij voor de Dieren vindt de borden een heel leuk idee om Den Haag natuurvriendelijker te maken. "De vogelhuisjes helpen ook in het herstellen van de ecologische balans. Een opvallend plekje achter een verkeersbord zorgt ook voor extra bewustwording."

In het Haarlemse Kenaupark hangen al zulke borden. Aan de achterkant van de bamboe verkeersborden zijn een vogelhuis of een insectenhotel bevestigd.