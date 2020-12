Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt omdat hij met zijn voertuig tegen een lichtmast was gereden op de afrit van de A4 bij Den Haag in de richting van Leidschendam.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed door de berm tegen de lichtmast aan. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond. Na controle door ambulancepersoneel is de automobilist naar het ziekenhuis gebracht.



In de auto werd een fles lachgas aangetroffen laat calamiteitensite District8 weten, maar of dat er iets mee te maken heeft is onbekend. Een berger heeft het voertuig afgesleept. De bijrijder is later door agenten aangehouden.