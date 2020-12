De organisatoren van het Haagse Vreugdevuur Escamp gaan een livestream uitzenden voor liefhebbers van de vreugdevuren. DJ Outsiders, DJ Chuckie, The Darkraver en andere Haagse topartiesten treden op tijdens de Vreugdestream.

De organisatoren Haagse vreugdevuren Escamp, Laakkwartier, Duindorp en Scheveningen hebben de handen ineen geslagen. Ook de gemeente Den Haag is volgens de organisatie enthousiast.

De razendpopulaire Haagse artiest Outsiders, die vorig jaar met de Kraaien de Vreugdevuren hit 1 team, 1 taak uitbracht, is ambassadeur van de stream.

Daarnaast heeft de organisatie de internationaal bekende Chuckie weten te strikken. Chuckie, die ooit in Den Haag begon met draaien in de Voltage aan het Spui, valt in de categorie grootste dj's van Nederlandse bodem ooit.

Haagse legende The Darkraver

Ook Haagse legende The Darkraver ontbreekt niet. Voor de bewoners van Duindorp is een Oudejaarsavond zonder The Darkraver ondenkbaar, hij maakt al tientallen jaren deel uit van het vreugdevuur in Duindorp.

Verder op het programma staan de Haagse volksheld Rein Mercha, Dyna, Goofy, DJ Julien Romeo en het elfjarige talent DJ JeeDee uit Escamp.

De Vreugdestream gaat op donderdag 31 december om 18.30 uur van start en wordt uitgezonden vanuit de lokale Haagse bierbrouwerij Kompaan. De uitzending is te bekijken op Haaglanden TV en via de sociale mediakanalen van de organisaties.