In een woning aan de Paulus Buijsstraat in Den Haag is maandagmiddag brand uitgebroken. Uit een raam van het huis kwam veel rook. Er raakte niemand gewond.

Het is niet bekend wat de oorzaak was van de brand. De bewoners waren zelf niet thuis. Wel redde de brandweer een hondje uit de woning in het Statenkwartier.