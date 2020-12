Een oudere dame is maandagmiddag gewond geraakt toen de HTM-tram waar zij in zat in aanrijding kwam met een auto op de Escamplaan in Den Haag. De tram moest hierdoor een noodstop maken, waarbij de vrouw hard ten val kwam. Ambulancepersoneel rukte uit om het slachtoffer bij te staan.

De trambestuurder was genoodzaakt een noodstop te maken toen zijn voertuig in aanraking kwam met een auto met aanhanger.



De automobilist is snel na de aanrijding doorgereden. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor.



Tramlijnen 4 en 6 moesten tijdelijk omrijden via lijn 2.