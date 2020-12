Een 48-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor een poging bedrijfsinbraak bij een bakkerij aan de Rijswijkseweg in Den Haag.

"Een oplettende getuige meldde rond 03.00 uur dat er ingebroken werd in de bakkerij", laat de politie maandagmiddag weten. "De getuige zag dat de verdachte op het dak van de bakkerij stond en het dakraam forceerde."

De politie werd ingeschakeld en kort daarna konden de agenten in de binnentuin van de bakkerij een 48-jarige Hagenaar aanhouden. "De man is naar het bureau gebracht voor verder verhoor."

De politie benadrukt nog maar eens dat tijdens de donkere dagen het aantal inbraken stijgt en geeft tips om de kans op inbraak te verkleinen