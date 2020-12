Een bedrijfsbus op de Schoutendreef in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Vorige week brandde er nog een taxibusje aan de Schoutendreef uit.

Even voor 0.30 uur ontdekte een voorbijganger dat er een voertuig in brand stond. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon de bus niet worden gered. De garagebox naast de bus liep geen schade op.