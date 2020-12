De politie is in de nacht van zaterdag op zondag enige tijd aanwezig geweest in de omgeving van de Hengelolaan in Den Haag. Er zou zich in de omgeving een conflict hebben afgespeeld waarbij een vuurwapen was gezien.

De omgeving werd grondig doorzocht door de politie, maar het vuurwapen is voor zover bekend niet aangetroffen. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek en kan nog geen verdere informatie geven over het incident. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.