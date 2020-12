De Haagse brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor twee branden op de Van Ruysbroekstraat en de Daal en Bergselaan. Niemand raakte hierbij gewond.

Rond 22.30 uur was de brandweer ter plaatse op de Van Ruybroekstraat. Een container was daar in de brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel geblust en kon zo voorkomen dat de brand oversloeg naar nabijgelegen woningen.

Op de Daal en Bergselaan is een aanhanger volledig afgebrand. De inhoud van de aanhanger is zwaar beschadigd.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.