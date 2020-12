Een winkel van De Vissalon aan het Almeloplein in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat iemand de ruit van de winkel had ingegooid en kwam er direct naartoe.

Meerdere politie-eenheden startten volgens calamiteitenwebsite District8 een zoektocht naar de mogelijke dader of daders. Ook werd er volgens District8 met behulp van een politiehond gezocht.

Maar zonder succes. Uiteindelijk kon vannacht niemand worden aangehouden.