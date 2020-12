De bestuurder van een scooter is vrijdagmiddag gewond geraakt. Dit gebeurde op de kruising van de Laan van Wateringseveld met de Reykjavikweg.

De scooterrijder is in botsing gekomen met een auto. Vermoedelijk zag de automobilist de scooterrijder over het hoofd.

De bestuurder van de scooter kwam hard ten val. Het ambulancepersoneel heeft eerste hulp verleend en heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

In eerste instantie werd er ook een traumahelikopter met daarin een trauma-arts opgeroepen, maar dit bleek later niet nodig te zijn.