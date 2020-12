De schippers die betrokken waren bij het bootongeluk in Scheveningen tijdens de Volvo Ocean Race in 2018 krijgen een werkstraf van honderd uur. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag geoordeeld.

Bij het bootongeluk in de haven overvoer de boot van Jan de J. de boot van Stanislav G. Er viel een dode en meerdere mensen raakten zwaargewond.

Een van hen liep daarbij zoveel hersenschade op dat de man, die een adviesbureau had en triatlons volbracht, nu volledig afhankelijk is van de zorg van zijn vrouw. Daar komt bij dat de verzekeringen van de beide schippers nog niets uitkeren, waardoor verhuizing naar een aangepaste woning niet mogelijk is en de man in de schulden zit, omdat hij eigen baas was en door zijn ziekte geen inkomen meer heeft.

Snelheid

Volgens de rechter hebben beide schippers schuld aan het ongeluk. Beiden voeren veel te hard en letten allebei niet goed op. G. voer richting zee en zwenkte net voor de monding naar rechts, om terug te keren naar de kade. Hij halveerde daarbij zijn snelheid en sloeg af. Rechter: "Toen u dat deed voer u hard richting zee, u had bewust moeten zijn dat de indruk bestond dat u rechtdoor ging. Als u beter had gekeken dan had het ongeluk voorkomen kunnen worden."

De J. voer op dat moment bijna dubbel zo hard. Juist door die snelheid had hij extra goed moeten opletten, aldus de rechter. Anders dan het Openbaar Ministerie vier weken geleden, die vond dat De J. zwaarder gestraft diende te worden, vindt de rechter dat beiden evenveel schuld hebben en veroordeelde hen tot een werkstraf van honderd uur.

Ook moeten De J. en G. een schadevergoeding betalen. Aan de zwaargewonde man die hersenschade opliep is dat een bedrag van 65.000 euro. Dat is voor hem niet genoeg om uit de schulden te komen en te verhuizen. Daarvoor zal hij naar de civiele rechter moeten.