De gemeente Den Haag is een proef met plasticvanger gestart. De vanger is een fuik die strategisch in de grachten komt te liggen om zo door middel van wind en stroming plastic op te vangen. Mocht de proef slagen, dan komen er op verschillende plekken in Den Haag plasticvangers in het water.

Blokjes ijs die in de gracht worden gegooid, tonen Eelco Bavelaar en Arthur Hagen van Waterbeheer van de gemeente hoe het water stroomt in de Loosduinsevaart. Die informatie hebben ze nodig voor het experiment met de plasticvanger.

De fuik wordt op een strategische locatie in het water geplaatst en vangt het zwerfafval op dat door stroming en wind wordt meegenomen. Zwerfafval in de grachten en sloten is erg gevaarlijk voor de dieren. Zij eten het op of raken erin verstrikt.

Er zijn doorlopend schoonmaakploegen bezig om het afval weg te halen. Maar die komen niet overal bij. Voor zwerfafval is het water een soort eindpunt: het waait er gemakkelijk in, maar komt er niet vanzelf uit. "Het vuil aan de oppervlakte is makkelijk te verwijderen, dat zien we, maar in het water zweeft nog meer plastic. Dat eindigt vaak op de bodem of breekt af tot microplastics, kleine kunststofdeeltjes die slecht oplossen en niet meer afbreken. Dat zwevende plastic gaan we er nu proberen uit te vangen met de plasticvanger", legt Hagen uit.