De 43-jarige man die twee weken geleden drie medewerkers van de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag neerstak, blijft drie maanden langer in voorarrest. De man zou in het verleden al met psychische problemen hebben gekampt.

Bij de steekpartij in de Albert Heijn raakten drie supermarktmedewerkers gewond. Twee van hen werden direct naar het ziekenhuis gebracht. "De melding van het steekincident kwam binnen rond 12.00 uur", zei de politie die middag. "Tegelijkertijd kwam ook een melding binnen van een brand in dezelfde supermarkt."

De man had in de supermarkt drie mensen neergestoken en vervolgens brand gesticht. Daarna is hij de winkel uitgevlucht.