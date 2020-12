De CPC (City Pier City Loop) gaat in 2021 door, maar wel in het najaar; zondag 26 september. De loop zou eerst in maart van dat jaar worden gehouden, maar is vanwege de coronacrisis verschoven naar het najaar.

Twee edities van 'normale' City Pier City Loop (CPC) gingen al niet door vanwege slecht weer in 2019 en corona dit jaar.

De 46ste editie van de CPC verhuist eenmalig, naar het najaar. "De volksgezondheid staat altijd op de eerste plaats. Gezien de huidige stand van zaken rond COVID-19 lijkt het vrijwel uitgesloten dat zo'n massale loopbelevenis al in maart veilig én op de gebruikelijke, feestelijke manier kan plaatsvinden", zegt organisator Mario Kadiks.

De inschrijving voor het hardloopevenement in Den Haag start in 2021.