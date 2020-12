Een auto die geparkeerd stond aan de Wolweversgaarde in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan.

De brandweer ontving rond 04.30 uur een melding over de voertuigbrand. Bij aankomst stond de wagen al volledig in brand. De brandweer begon direct met blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Ook het voertuig dat naast de brandende wagen stond liep behoorlijke schade op.



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.