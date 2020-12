Twee verdachten hebben donderdagmiddag een overval gepleegd op een supermarkt aan de Leyweg in Den Haag. Eén persoon is inmiddels aangehouden.

Na de overval vluchtten de verdachten weg. De politie kon later zeker één verdachte aanhouden. Er wordt volgens de politie nog gezocht naar een tweede verdachte.

Het is nog onbekend of er buit is gemaakt, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie kan nog niet melden om welke supermarkt het gaat, maar volgens de woordvoerder bevindt de winkel zich ter hoogte van de Gramsbergenlaan.

Getuigen worden gevraagd om zich bij de politie te melden.