Een bewoner is donderdagochtend lichtgewond geraakt nadat zij werd overvallen in haar woning aan de Vreeswijkstraat in Den Haag.

Dat meldt calamiteitensite Regio15. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht.

Na de overval werd er een Burgernet bericht uitgegeven. De politie heeft op sociale media een signalement van de verdachten verspreid.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.