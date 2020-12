Een fietser is aan het begin van woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Loevesteinlaan met de Hengelolaan in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde bij de ingang van het Zuiderpark. De jonge fietser wilde oversteken, maar kwam in aanrijding met een auto. Hulpdiensten, waaronder het traumateam, rukten massaal uit.



Na controle op straat is de jongen met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vader van de jongen heeft zijn fiets opgehaald.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.