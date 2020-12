Premier Mark Rutte bezocht woensdag een van de opvanglocaties van het Leger des Heils in Den Haag. Hij sprak daar met bewoners en oud-bewoners over hun ervaringen.

"Ik heb grote bewondering voor hun strijdlust en het goede werk van het Leger des Heils", laat de premier via Twitter weten. "Het is in deze tijd extra belangrijk dat we omzien naar elkaar en vooral naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Dat doet het Leger des Heils al meer dan 130 jaar in Nederland. Met duizenden medewerkers en vrijwilligers zetten zij zich elke dag in om mensen te helpen."