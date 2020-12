De gemeente Den Haag wil zorgen dat jongeren deze feestmaand en de lockdown zo energiek en feestelijk mogelijk doorkomen. Daarom heeft ze samen met een aantal organisaties en stadsdelen een programma opgezet: Den Haag Inside Out.

Onder die naam vinden activiteiten plaats, de meeste online. Daarnaast zijn er door de hele stad buitensportactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar.

Zo is er een online muziekfestival waar grote en kleinere Haagse muzikanten aan meewerken. Poppodium PAARD biedt een meerdaags muziekprogramma aan, met online optredens van onder andere Vunzige deuntjes.

Pip Den Haag en Popagenda Scheveningen presenteren Haagse en landelijke acts, zoals Goldband, de Haagse Markt house meets bouwmarkt popband. Vanuit de Pier op Scheveningen komen Charly Lownoise en Billy de Kit via een livestream de huiskamer in. Ook gameliefhebbers komen aan hun trekken: zij kunnen meedoen aan het Haags E-Sports kampioenschap. In de stadsdelen worden vanaf 20 december voorrondes gespeeld tot aan de finales op 30 en 31 december. Voor de Haagse Kampioenen FIFA en Fortnite zijn er mooie prijzen te winnen.

Het hele programma komt binnenkort online.