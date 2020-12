Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twintig maanden cel geëist tegen een voormalige bestuurder van de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag die ruim 7 ton in zijn eigen zak zou hebben gestoken. Zijn vrouw zou een taakstraf van 240 uur moeten uitvoeren voor medeplichtigheid. "Het is schandalig", zo noemde de aanklager de jarenlange fraude.

De 64-jarige verdachte Hans S. was een autoriteit binnen de kerkgemeenschap, waar hij al 34 jaar bestuursfuncties vervulde. In 2013 kwam aan het licht dat hij had gestolen van bankrekeningen van de kerk en twee stichtingen die daaraan verbonden zijn. "Ik heb gelden van anderen ten eigen faveure benut", erkende hij in de rechtbank.

Hij weet niet meer waarom hij ermee begon, maar het werd op den duur een spel. "Er zat geen rem op, ik wist dat ik fout zat", aldus verdachte. Het geld ging naar etentjes bij Savelberg in Voorburg, sociëteit de Witte, hotels, patisserieën en andere dure uitgaven. Hij liet zelfs de catering uitrukken voor een verjaardag thuis, op kosten van de kerk.

Beklaagdenbank

Zijn vrouw wist van niks, maar zat ook in de beklaagdenbank. Volgens het OM had ze als penningmeester (2010-2013) van de Doopsgezinde Gemeente moeten zien dat betalingen niet deugden. Haar man had haar om de tuin geleid. "Je kunt iemand vergeven, zonder het te vergeten. Hij is meer dan hier ten laste gelegd: een goede vader."

Het stel heeft veel verloren door de affaire: ze moesten hun huis verkopen en leven nu van een uitkering. De civiele rechter besloot namelijk dat Hans S. tonnen moet terugbetalen. De officier van justitie rekende strafrechtelijk af met de eis van twintig maanden cel. Ze vond het schandalig dat de man luxe had geleefd van een fonds ter ondersteuning van arme ouderen in een woonzorgcentrum van de kerk. "Die rekening is gewoon geplunderd."

De rechtbank doet 5 januari uitspraak.