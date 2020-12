De sluiting van het Binnenhof gaat de stad Den Haag miljoenen kosten. Tijdens de renovatie, die 5,5 jaar gaat duren, loopt de hofstad maar liefst 208 miljoen euro mis.

Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van consultancybureau Deloitte, meldt De Telegraaf woensdag. De economische impact van de sluiting wordt enorm. Jaarlijks gaat het om een verlies van zo'n 38 miljoen euro, waarvan 33,5 miljoen euro direct en 4,3 miljoen euro indirect. Indirect betekent de impact die de renovatie heeft op het aantal overnachtingen en bezoeken aan musea, horeca en winkels. Die laatste twee zullen de grootste verliezers worden van de sluiting van het Binnenhof.

De renovatie is hoognodig, omdat het complex al jaren niet brandveilig is. In 2015 werd besloten dat het complete Binnenhof in één keer grondig wordt aangepakt. Voor 5,5 jaar moeten alle bewoners van het Binnenhof - waaronder de Tweede en Eerste Kamer - verkassen naar panden in de omgeving.