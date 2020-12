Op het parkeerterrein van de Karwei aan de Haagse Uitenhagestraat is dinsdagavond een auto in brand gestoken. In de auto werd een baksteen aangetroffen.

Vermoedelijk is de autoruit ingegooid met de baksteen, daarna is er iets brandends de auto ingegooid. De auto is volledig uitgebrand. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle. De auto wordt weggesleept.

Aan de Schoutendreef ging even later een rolstoelbusje in vlammen op. Een berger heeft het voertuig weggesleept.