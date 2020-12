Op de Koekoeklaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde auto volledig uitgebrand.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto als verloren kan worden beschouwd.



De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. De eigenaar van de auto denkt dat het om brandstichting gaat, ook de politie sluit dat niet uit.