Twee mannen van 18 en 27 jaar uit Den Haag zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een vechtpartij met een vermoedelijke auto-inbreker op de Tom Mandersstraat.

Om 4.45 uur werd de verdachte bij een auto gezien terwijl hij zich verdacht gedroeg. Vermoedelijk is hij daarna weggefietst, waarna de twee slachtoffers besloten naar de verdachte op zoek te gaan.

Even verderop zagen zij de verdachte in de auto van een vriend van hen zitten. Hierop trok de 27-jarige man de verdachte uit de auto en ontstond er een vechtpartij, waarbij de twee Hagenaars werden gestoken, zegt de politie. Met wat zij gestoken zijn, is niet bekend.

De dader is vervolgens gevlucht. Het gaat om een man van tussen de twintig en dertig jaar. Hij heeft een kort baardje en is rond de 1.75 meter lang. "Hij droeg een petje en heeft mogelijk een Noord-Afrikaans uiterlijk", aldus politie.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.