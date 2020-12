Een persoon is dinsdagochtend gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij aan de Tom Mandersstraat in de Haagse wijk Wateringse Veld. De politie roept getuigen op om zich te melden.

De politie ontving vroeg in de ochtend een melding over een steekincident op straat. Het slachtoffer zou op eigen kracht naar het ziekenhuis zijn gegaan en zich met steekverwondingen bij de spoedeisende hulp hebben gemeld.



De omgeving is door de politie afgezet. Het is nog onduidelijk was er zich precies heeft afgespeeld. Ook is het niet duidelijk of de dader is aangehouden. De politie doet onderzoek.