Een vrouw op een scootmobiel is gewond geraakt bij een ongeval. Maandagmiddag heeft er een ongeval plaatsgevonden tussen een scootmobiel en een auto. Dit gebeurde op de kruising Dedemsvaartweg met de Hengelolaan in Den Haag.

Volgens omstanders is de vrouw met haar scootmobiel over het fietspad op de Hengelolaan door groen gereden en door de automobilist over het hoofd gezien die vanaf de Dedemsvaartweg kwam rijden. Of de auto door rood is gereden is niet duidelijk.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.