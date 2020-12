De gemeente Den Haag laat weten dat het ‘te druk is in de binnenstad’ en adviseert om de inkopen online te doen. Mensen gaan maandagmiddag massaal nog even de binnenstad in voor kerstinkopen en boodschappen en dat is niet de bedoeling.

Voor de Primark in Den Haag centrum staan dubbele rijen. Ook voor bouwmarkt Hornbach in Den Haag staat een lange rij met mensen die nog net voor de lockdown hun (bouw)materialen willen inslaan.

Ook bij de Intertoys worden de laatste kerstcadeaus voor de kinderen ingeslagen. Voor de Action vormt zich ook een lange rij.

Bij de Afro Indian Market op de Wagenstraat staat al een rij. "Ik koop hier mijn haarproducten. Ik moet een flinke voorraad inslaan tot 19 januari", aldus Simona.

Alsof het weer BlackFriday is

En volgens Hagenaar Cor, voor de C&A, lijkt het "alsof het deze maandag weer Black Friday is'

