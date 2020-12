In een stomerij aan de Van Baerlestraat in Den Haag is maandagmorgen brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een wasdroger.

De brandweer is naar de straat gesneld om de situatie onder controle te krijgen. De brandende droger kon snel worden geblust.



Vervolgens hebben brandweerlieden met behulp van een hoogwerker het dak nog gecontroleerd of de vlammen niet waren doorgeslagen.



Hoe het kan dat de droger plots vlam vatte is vooralsnog onduidelijk.