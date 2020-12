In de Stuwstraat in de Haagse wijk Molenwijk is in de nacht van zondag op maandag een auto in vlammen opgegaan. Volgens District8 was het de tweede auto van de eigenaar die in korte tijd in brand werd gestoken.

Een straatbewoner ontdekte even na 4.00 uur de brand toen hij uit het raam keek. De brandweer werd gealarmeerd toen hij de auto in lichterlaaie zag staan.

Toen brandweerlieden bij de auto aankwamen, was er al weinig van het voertuig over. Het vuur kon snel geblust worden. De auto is later meegenomen door een berger.