Acht woningen aan de Apeldoornselaan in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag ontruimd vanwege een brand in een winkel. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 2.20 uur uit. De brandweer kwam met meerdere wagens en auto's ter plaatse. Twee katten moesten door de Dierenambulance nagekeken worden. Hoe het vuur kon ontstaan, is nog onbekend.

Zo'n twee uur na de uitbraak van het vuur, was de brand onder controle. Wanneer de bewoners weer terug in hun woningen mogen, is nog niet bekend.