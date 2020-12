De gemeente Den Haag roept mensen zondag op om hun bezoek aan het centrum uit te stellen of ergens anders heen te gaan. De stad is momenteel te druk.

"We zien je graag een andere keer terug", schrijft de gemeente op Facebook. Mensen die al aan het winkelen zijn, wordt gevraagd zich aan de maatregelen te houden.

Ook zaterdag was het druk in de stad. Toen was de drukte nog beheersbaar, aldus burgemeester Jan van Zanen in een verklaring.

"De drukte was beheersbaar, mede dankzij de medewerking van onze ondernemers en handhavers. Gelukkig hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen. Tegelijkertijd constateer ik met zorg dat de coronabesmettingen nog steeds stijgen. Onze ziekenhuizen liggen vol met patiënten. Ik doe daarom een dringen beroep op om morgen en de komende dagen de drukte in het centrum te vermijden", schreef Van Zanen.

De gemeente adviseert om aankopen voor Kerst te spreiden, online te shoppen, 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen waar nodig. "Laten we allemaal ons gezond verstand gebruiken", aldus de burgemeester.