Meerdere portieken zijn zaterdagavond vernield aan de Vaillantlaan in Den Haag. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.

Buurtbewoners hoorden harde knallen. Toen ze gingen kijken, bleken er meerdere portieken en belborden beschadigd.

De politie heeft de hele straat afgezet. Agenten hebben camerabeelden van een camera die de vernieling mogelijk gefilmd heeft, gekregen.

Bewoners gaven aan dat zij een of meerdere personen, volledig in het zwart gekleed, na de knallen hebben weg zien rennen. De looprichting is onbekend.

Het vuurwerk heeft behoorlijke schade aangericht. Niet alleen de brievenbussen (met post) en de belborden zijn beschadigd, maar ook de deuren zelf. Brievenbusklepjes kwamen door de klap op sommige plekken een paar meter van de brievenbus terecht.

De politie doet onderzoek.