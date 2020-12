Bij een beautysalon is zaterdagavond een brand uitgebroken in de Rubensstraat in Den Haag. Twee personen zijn vanwege rookinhalatie voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit rond 22.00 uur. De brandweer had moeite om bij de brand te komen, dus werden er meer wagens ingezet.

Meerdere personen hadden rook ingeademd, maar alleen twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De brandweer is na het blussen nog een tijd bezig geweest om de rook die in het pand bleef hangen, te verwijderen. Dat werd gedaan met grote ventilatoren.

Er is veel rook- en waterschade in het gebouw. De eigenaar van het bedrijf wordt bijgestaan door Stichting Salvage, laat de brandweer weten. Zij gaan helpen bij het afhandelen van de schade.