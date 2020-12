Ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, is het zaterdag erg druk in de binnenstad van Den Haag. Voor een aantal winkels staan mensen in de rij.

Ook wordt er door een groep mensen muziek op straat gemaakt. In het centrum zijn volgens calamiteitenwebsite District8 veel handhavers en zogeheten city guards aanwezig om alles toch zoveel mogelijk in goede banen te laten leiden.

Op meerdere plekken door de stad zijn looproutes gerealiseerd.

Veel mensen zijn zaterdag aan het winkelen in Den Haag, ondanks het advies zoveel mogelijk thuis te blijven. (Foto: Regio15/Daan van den Ende)