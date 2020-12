Een politievoertuig is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk in brand gestoken op de Nieuwe Parklaan in Scheveningen. De auto stond geparkeerd bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Agenten zagen iets voor 2.00 uur dat er brand woedde bij hun dienstvoertuig. Ze grepen snel in door het vuur te doven met een brandblusser en wisten zo te voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Wel heeft het voertuig, dat voornamelijk wordt gebruikt op het strand, flink wat schade opgelopen.

De politie is een onderzoek gestart naar de brand.