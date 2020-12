Naast de nieuw geopende fietsenstallingen bij de stations in Den Haag, wordt er 65 miljoen euro in Den Haag als fietsstad gepompt.

De komende vijf jaar krijgt de Haagse fietser 'ruim baan', aldus de wethouder Mobiliteit Robert van Asten. In 2040 moet de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn en daar is 65 miljoen euro voor beschikbaar.

De gemeente gaat even de tijd nemen om die 65 miljoen te besteden, ze trekken er twintig jaar voor uit.

De bedoeling dat er 50 procent meer gefietst gaat worden. Door bijvoorbeeld aantrekkelijke en veilige routes om comfortabel en veilig door te fietsen aan te leggen moet dit gaan gebeuren. De komende jaren komen er dus veel nieuwe, kwalitatief goede fietsroutes bij. Ook moet er betere doorstroming komen bij kruispunten, en worden tegelfietspaden rood geasfalteerd.

Veertig nieuwe fietsenstallingen

Er komen ook veertig nieuwe fietsenstallingen bij, zowel in de binnenstad, in wijken en winkelstraten en bij OV-haltes, Ook komen er fietslessen in wijken waar nu nog niet zoveel gefietst wordt. Met een kinderfietsenplan kunnen kinderen een opgeknapte tweedehands fiets krijgen.

Wethouder Van Asten heeft een goede reden voor de plannen: "Fietsen draagt bij aan een gezonde levensstijl, fietsers stoten geen schadelijke gassen uit en meer fietsen draagt bij aan de energietransitie. Bovendien neemt de fiets weinig ruimte in beslag."