Twee trams zijn in de nacht van donderdag op vrijdag nabij de Parallelweg in Den Haag tegen elkaar gebotst. Het tramverkeer rond station Hollands Spoor is daardoor enige tijd ontregeld geweest.

Net voor te tramtunnel kwam een tram van lijn 16 richting Wateringen tot stilstand. Een trambestuurder die hier achter reed, zag dit te laat en knalde op de tram voor hem.

In de tram richting Wateringen zaten meerdere passagiers. Deze bleven allemaal ongedeerd.

Beide trams liepen dusdanige schade op dat zij geen passagiers meer mochten vervoeren.