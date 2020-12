De Stichting Zuiderparktheater heeft op de valreep subsidie toegewezen gekregen om de komende vier jaar op de oude voet verder te gaan. De gemeente Den Haag maakt voor de periode 2021-2024 jaarlijks 100.000 euro vrij om de programmering van het openluchttheater te kunnen voortzetten.

Aan de toezegging ging een lange periode van onzekerheid vooraf. Dit voorjaar kreeg de stichting een negatief advies voor het nieuwe kunstenplan van de gemeente voor de komende vier jaar. Een onafhankelijke adviescommissie had stevige kritiek op de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en bedrijfsvoering en stelde voor de subsidieaanvraag niet te honoreren.

Omdat het college toch belang hechtte aan het voortbestaan van het theater werd een aparte subsidieregeling ingesteld waarop ook andere partijen konden inschrijven. Onder meer poppodium Paard meldde zich aan.

Het Paard programmeert al langer concerten in het Zuiderparktheater in samenwerking met de bestaande stichting. "We werkten altijd met elkaar samen, maar in de nieuwe situatie waren we elkaars concurrent", zegt Tjell Wagner, voorzitter van de stichting Zuiderparktheater.

'We zijn blij met het vertrouwen'

Dezelfde commissie die eerder dit jaar de plannen van de Stichting Zuiderparktheater afkeurde, heeft ook nu gekeken naar de plannen die door de verschillende partijen zijn ingediend.

De commissie kon niet tot een definitief advies komen omdat de aanvragen volgens haar nog steeds niet voldeden aan de criteria. De gemeenteraad besloot de voorkeur te geven aan het plan van de stichting Zuiderparktheater en haar alsnog subsidie toe te kennen.

"We zijn erg blij dat we toch het vertrouwen hebben gekregen", zegt Tjell Wagner. "We zitten nog steeds met een financieel gat, maar we gaan er alles aan doen om ook de komende vier jaar een goed programma neer te zetten. Met het Paard rekenen we ook dan weer op een goede samenwerking."