Een jaar na de dodelijke steekpartij op de Goudriaankade in Den Haag is het nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van Bilal Aydin. Getuigen van het incident hebben hun verklaringen aangepast, zo bleek donderdagochtend in de rechtbank. De 21-jarige Aydin kwam op 21 december 2019 door messteken om het leven. De meeste verdachten zijn jonge drillrappers.

De steekpartij gebeurde net nadat de drillrapgroep SK6, uit het Schipperskwartier, een videoclip had opgenomen. In de clip kwamen grote messen en gewelddadige teksten voor.

Volgens nabestaanden kreeg de rapgroep op straat ruzie met Aydin, omdat hij zijn neefje te hulp schoot. Meerdere getuigen zagen hoe die ruzie een fatale wending kreeg. Toch is een jaar na dato niet duidelijk wie verantwoordelijk is, zo bleek donderdagochtend in de rechtbank.

Getuigen

De politie nam meer dan honderd getuigenverklaringen op na de fatale steekpartij op de Goudriaankade in Den Haag. Het Openbaar Ministerie concludeerde daaruit dat twee van de vijf verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van de Aydin. Gennaro van D. zou hem hebben vastgehouden, terwijl Eduardo M. hem zou hebben gestoken. Zij zijn van de verdachten de enige twee meerderjarigen. Gennaro van D. maakte ook deel uit van de drillrapscene. M. figureerde die avond alleen in de videoclip.

Nu blijkt dat een deel van de getuigen de oorspronkelijke verklaring heeft aangepast. Volgens de advocaten van de twee verdachten pleit dat Gennaro en Eduardo vrij. Zo zegt een getuige toch niet 100 procent zeker te zijn dat Van D. riep "dip hem dip hem"(straattaal voor: steek hem neer). Mede door die zin, en omdat Van D. Bilal vasthield, ziet het OM reden om hem te vervolgen voor het medeplegen van doodslag.

Wat de waarde is van deze verklaringen wordt gewogen in april of mei bij de inhoudelijke behandeling. Het tweetal blijft tot die tijd vastzitten.