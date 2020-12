Het Haagse Museum Panorama Mesdag moet noodgedwongen afscheid nemen van een aantal medewerkers. Als gevolg van de coronacrisis lijdt het museum bijna een miljoen euro verlies en ook voor 2021 ziet het er niet goed uit.

Museumdirecteur Minke Schat is aangeslagen door de situatie: "Helaas hebben we een reorganisatie niet kunnen afwenden. De ingreep is noodzakelijk in het belang van de toekomst van het museum", legt ze uit. "Dat daarmee afscheid genomen moet worden van betrokken, ervaren en getalenteerde collega's die zich jaren hebben ingezet voor het museum, valt zeer zwaar."



Naast kostenbesparingen en andere ingrepen zullen vaste werkplaatsen vervallen. "Het museum moet het team met 16 procent inkrimpen."

Daling

Het museum is als particulier museum volledig afhankelijk van eigen inkomsten en daardoor extra hard getroffen door de crisis. Vorig jaar trok het museum 140.000 bezoekers, dit jaar naar verwachting slechts 47.000. Dat is een daling van 66 procent. "Zonder maatregelen en extra financiële steun valt het doek in 2022."

Steunpakket

Toch is niet alle hoop voor het museum verloren. Het Mondriaan Fonds heeft een steunpakket van 100.000 euro ter beschikking gesteld om het museum te helpen. Ook is er steun vanuit de gemeente. De stad steunt het museum als belangrijk Haags erfgoed van (inter)nationaal belang met een incidentele bijdrage van 338.000 euro ter compensatie voor de geleden verliezen in 2020.

"We zijn bijzonder dankbaar voor deze steun en voor het vertrouwen in het museum. We kunnen de reorganisatie er helaas niet mee afwenden en zijn hiermee nog lang niet uit de zorgen, maar het geeft hoop voor de toekomst."