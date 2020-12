Volgens een bordje bij de maquette van het Johan de Witthuis in Madurodam leefde de beroemde Dordtenaar in de zestiende eeuw, terwijl Johan de Witt uit de zeventiende eeuw stamt.

In de uitleg staat niet alleen dat Johan de Witt de belangrijkste politicus "in de 16e eeuw" was, maar ook dat hij een fel tegenstander van "Willem van Oranje" was. Ook dat laatste klopt niet.

Met Willem van Oranje wordt de vader des vaderlands bedoeld. Die leefde overigens wel in de zestiende eeuw en kan dus niet de tegenstander van De Witt (1625-1672) zijn. Dat was een andere Willem: stadhouder Willem III.

Madurodam erkent dat de informatie bij het Johan de Witthuis niet klopt. De miniatuurversie staat er al een aantal jaar, maar volgens een woordvoerder van het park is het bordje dit jaar geplaatst. "Tijdens een groot project is alle bebording in het park aangepast en dan worden er menselijke fouten gemaakt. Wij zullen de tekst direct aanpassen."

Johan de Witthuis

Johan de Witt woonde de laatste drie jaar van zijn leven in het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag, tot zijn gruwelijke dood in 1672. Hij en zijn broer Cornelis werden gelyncht door een woedende menigte. Omdat Johan de Witt de beroemdste bewoner was, draagt de woning zijn naam.

Madurodam liet dinsdag weten dat de tekst is aangepast.