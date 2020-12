De organisatoren achter het jaarlijkse vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw in de Haagse wijk Duindorp hangen dit jaar kerstverlichting op. De bedoeling is dat het tijdens de feestdagen gezelliger wordt in Duindorp.

De Duindorpers zijn dinsdag begonnen met het versieren en gaan nog tot en met vrijdag door. De organisatie Duindorp Vreugdevuur laat weten geen geld voor de versieringen aan de wijkbewoners te vragen, maar wel hulp en stroompunten te kunnen gebruiken.



De organisatie laat op Facebook weten: "Samen laten wij Duindorp ook zonder vuur alsnog branden!"