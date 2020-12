Een voetganger is zondagavond op de Vaillantlaan in Den Haag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De voetganger die daar overstak, werd hard geraakt door een auto. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist is door de politie meegenomen. Volgens getuigen zou een tweede inzittende zijn gevlucht. Dit is echter niet door de politie bevestigd.

De precieze toedracht van het ongeval wordt onderzocht. De Vaillantlaan werd tijdens het onderzoek in beide richtingen afgesloten.

Het is niet de eerste keer dat een voetganger wordt aangereden op deze drukke en gevaarlijke weg. Enkele maanden geleden werd er ook al een man door een koerier aangereden. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Bewoners van de Schilderswijk klagen al langer over de levensgevaarlijke situatie op de Vaillantlaan. De oversteekplaatsen zijn onoverzichtelijk en veel automobilisten rijden er met hoge snelheid. Hier wordt nauwelijks op gecontroleerd. Ook staan er geen camera's.